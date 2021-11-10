Росреестр Иркутской области провел экспресс-регистрацию прав на недвижимость, которая возникла до 1998 года

По акции «Регистрация за час» ведомство сократило срок оформления недвижимости, права на которую возникли до 1998 года. В день акции свое право на объекты недвижимости зарегистрировали 13 жителей Иркутской области, рассказали SIA.RU в ведомстве.

В обычном порядке при обращении в МФЦ оформление недвижимости может занимать до 9 дней, в том числе 2 дня отводится на передачу документов между МФЦ и Росреестром.

«Впервые Росреестр Иркутской области провел акцию «Регистрация за час» в конце октября. Мероприятие получило отклик у заявителей. Поэтому принято решение проводить данную акцию регулярно», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Акция «Регистрация за час» проводится ведомством каждый вторник с 8:00 до 12:00 часов.

Прием документов от граждан ведется по предварительной записи по адресу: Иркутск, Академическая, 70.

Телефоны для предварительной записи в Иркутске:

450-171;

450-120.

Напомним, оформление недвижимости, права на которую возникли до 1998 года, проводится бесплатно.