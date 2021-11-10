Новости

Клишас: введение обязательной вакцинации не нарушит Конституцию

Читайте также:

Вакцинацию прошли 70% работников образовательных учреждений Иркутской области
10 ноября 2021
Посещение занятий по QR-кодам разрешили в Минобрнауки
10 ноября 2021

Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушило бы конституционные права граждан, но для этого надо принять федеральный закон, считает председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает «РИА Новости».

– Конституции это не противоречит, – заявил Клишас.

При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее за обязательную вакцинацию высказался Александр Гинцбург, директор Центра Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V». При этом президент России Владимир Путин говорил, что делать вакцинацию от коронавируса обязательной неправильно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4524)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании