Клишас: введение обязательной вакцинации не нарушит Конституцию

Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушило бы конституционные права граждан, но для этого надо принять федеральный закон, считает председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает «РИА Новости».

– Конституции это не противоречит, – заявил Клишас.

При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее за обязательную вакцинацию высказался Александр Гинцбург, директор Центра Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V». При этом президент России Владимир Путин говорил, что делать вакцинацию от коронавируса обязательной неправильно.