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Коршуновский ГОК увеличил добычу руды на 16% в октябре

Объем добытой руды составил 465 тысяч тонн, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Рост показателя связан со значительной положительной динамикой Рудногорского рудника: здесь за октябрь добыли на 42% больше, чем в сентябре. Объем добычи на Коршуновском карьере сохранился на уровне сентября.

«Увеличить добычу железной руды позволяет эффективная подготовка добычных площадок: разноска бортов и отработка оползневых участков. В работах задействована высокопроизводительная техника.  В этом году в программу обновления горнотранспортного оборудования мы вложили почти 1 млрд рублей», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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