Учебные корпуса отремонтировали в Иркутском областном колледже культуры

Наиболее масштабные работы завершаются в главном здании учебного заведения. Оно расположено по адресу: ул. Некрасова, 2, рассказали SIA.RU в администрации области.

Здание построено почти век назад, в 1934 году, и давно требовало капитального ремонта. Его начали в мае. Специалисты сделали новую систему вентиляции. Она не была предусмотрена при строительстве здания. Отсутствие воздуховодов пагубно отражалось на всех конструктивных элементах.

Также в здании полностью заменили систему отопления, это позволит поддерживать одинаковую температуру во всех аудиториях и помещениях. Также был проведён внутренний косметический ремонт. Специалисты обновили полы, стены, лестничные перила, освещение, вставили новые двери и окна. Сейчас завершается монтаж современного вентилируемого фасада.

Текущий ремонт провели во втором корпусе Иркутского областного колледжа культуры, который находится на ул. Марата, 11. В августе обновили стены, потолки и полы в 12 учебных аудиториях общей площадью 400 квадратных метров.