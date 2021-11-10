15% иркутян отправились на ноябрьских выходных загород

Что в полтора раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Исследование проводилось среди пользователей МТС.

«Делюсь рейтингом популярных локаций в эти дни. Тем более погода располагала к отдыху на природе», – пишет директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

Лидером стал поселок Листвянка. Здесь пребывание горожан в основном ограничивалось одним днем, но поток был значимый, особенно 4 ноября. Второй локацией стало село Шаманка. Утес 33 богатыря набирает популярность в любое время года. Это место впервые ворвалось в пятерку лидеров. Третье место у курорта «Гора Соболиная». Четвертое место – маршрут в сторону Кругобайкальской железной дороги. Замыкает пятерку – поселок Аршан. Любимое место иркутян, судя по статистике, на ноябрьские и июньские праздники.

Проверка QR-кодов на въезде в Тункинскую долину не испугала любителей гор и размеренного отдыха.