Кобзев потребовал от бизнеса строгого соблюдения ограничительных мер

30 протоколов об административных нарушениях составлены в отношении предпринимателей во время нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, во время рейдовых мероприятий. Всего с начала пандемии составлено больше 950 протоколов, из них по 106 судами приняты решения о назначении административных штрафов на общую сумму почти 2,5 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня 10 ноября, на заседании оперативного штаба.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионе остается тяжелой. Он потребовал жесткого соблюдения ограничений.

– Еще раз обращаюсь к руководителям всех органов власти, руководителям предприятий и организаций. От ваших действий зависит уровень заболеваемости в регионе, в вашем конкретном муниципалитете, на вашем предприятии. В данном случае я не прошу, а требую неукоснительного соблюдения и контроля ограничительных мероприятий. Необходимо поддерживать строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Где-то, возможно, разъяснять, объяснять, беседовать. При необходимости – привлекать к административной ответственности как организации, так и граждан, – подчеркнул Игорь Кобзев.

По данным на 10 ноября, в Иркутской области за последние сутки заболели 559 человек, госпитализировано 4 932, выздоровели, скончались от инфекции – 33 человека.