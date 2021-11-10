Правительство РФ намерено развивать Усолье-Сибирское после рекультивации промплощадки

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко заявила о планах правительства России развивать город Усолье-Сибирское в Иркутской области после ликвидации опасных отходов на территории ныне закрытого предприятия «Усольехимпром».

«Теперь с учетом будущей рекультивированной территории заброшенного завода нужно готовить возможные модели социально-экономического развития города. Обязательно при непосредственном участии граждан. Считаю, что проект может войти в список приоритетных Иркутской области», – заявила Абрамченко.

Напомним, работы по рекультивации опасных отходов усольского предприятия идут с опережением графика. О том, что конкретно сделано на территории бывшего завода, недавно рассказали власти.