Новости

Правительство РФ намерено развивать Усолье-Сибирское после рекультивации промплощадки

Читайте также:

Власти РФ отчитались о проделанной работе по ликвидации отходов «Усольехимпрома»
10 ноября 2021
Все опасные скважины Усольехимпрома ликвидированы
22 октября 2021

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко заявила о планах правительства России развивать город Усолье-Сибирское в Иркутской области после ликвидации опасных отходов на территории ныне закрытого предприятия «Усольехимпром».

«Теперь с учетом будущей рекультивированной территории заброшенного завода нужно готовить возможные модели социально-экономического развития города. Обязательно при непосредственном участии граждан.  Считаю, что проект может войти в список приоритетных Иркутской области», – заявила Абрамченко.

Напомним, работы по рекультивации опасных отходов усольского предприятия идут с опережением графика. О том, что конкретно сделано на территории бывшего завода, недавно рассказали власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Рекультивация отходов на Усольехимипром":
Все материалы сюжета (41)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании