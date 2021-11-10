Санобработку провели на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Правительство Иркутской области сообщило, что на месте крушения самолета Ан-12 в районе села Пивовариха проведена санитарная обработка на площади около 300 квадратных метров.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются причины падения воздушного судна. Все крупные фрагменты разбившегося самолета вывезены с места крушения в ангар иркутского аэропорта, поиск и сбор мелких остатков продолжается.

«Ликвидация последствий авиакатастрофы проводится в тесном взаимодействии с представителем авиакомпании «Гродно» и представительством МИД в городе Иркутске. Продолжается работа по идентификации тел погибших», – пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, 3 ноября при заходе на второй круг недалеко от Иркутска в районе села Пивовариха упал грузовой самолет Ан-12, на борту находились девять человек – граждане Украины, Беларуси и России, они погибли. Транспорт следовал из Якутска.