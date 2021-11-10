Менее 1% привитых от коронавируса в Иркутской области попали в больницы

Регионы раскрыли число попавших в ковидные госпитали среди привитых. Этот показатель колеблется от 0 до18%, сообщает РБК. Наибольшее число привитых госпитализированы в Подмосковье – 18%. В Иркутской области их число на минимальном уровне – не более 1%.

Привитые в основном болеют в легкой и среднетяжелой форме. Умерших — доли процента, летальные случаи связаны с тяжелыми сопутствующими болезнями, говорят региональные власти.

В других регионах из общего числа госпитализированных с коронавирусом привитых было:

12% — в Белгородской области;

12% — в ХМАО;

10% — в Новгородской области;

10% — в Вологодской области;

8–10% — в Санкт-Петербурге;

5–7% — в Башкирии.;

не более 5–7% — в Калужской области.

Не более 1% привитых среди заболевших в больницах сообщили в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе.