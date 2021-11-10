Три турмаршрута из Иркутской области вышли в финал федерального конкурса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что три туристических маршрута в регионе вышли в финал федерального конкурса «Открой свою Россию», которое проводит агентство стратегических инициатив.

Речь о следующих проектах:

«Байкальский лёд». Благодаря этому маршруту можно будет не только увидеть знаменитый чистейший лёд с пузырьками, но ещё прокатиться на джипах по степям и попариться в сибирской бане. Этот тур вошел в топ «30 самых незабываемых путешествий» по версии журнала National Geographic.

«Байкал без фильтров». Это тур для настоящих романтиков. Рассвет на Ольхоне, красота тайги, уютный глэмпинг и сотни фотографий – вот его достоинства.

«БАМ. От Байкала до океана». Этот маршрут – межрегиональный. Начинается у нас, а заканчивается на берегу Охотского моря, на острове Сахалин. В программе тура горячие источники, самая северная пустыня мира, горы и много другое. Более того, путешественников познакомят с культурой коренных народов.

Все три маршрута разработала команда под руководством директора компании «Байкалика» Алексея Леонидовича Стрелюка.

Голосование за проекты пройдет до 14 ноября на сайте zagorizont.me в разделе «Карта маршрутов». 30 победителей станут известны 25 ноября. Они получат поддержку Агентства стратегических инициатив. Более того, Ростуризм выберет проекты, которые будут рассматривать для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут.