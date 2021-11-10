Антиковидные мероприятия в детских лагерях обошлись Приангарью в 2021 году в 58 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило, что в 2021 году потратило на антиковидные мероприятия в детских лагерях 58 млн рублей.

«В 2021 году из средств бюджета Иркутской области детским лагерям, независимо от формы собственности, были предоставлены субсидии на противоковидные мероприятия. Всего целевое финансирование получили 58 детских лагерей, общий объем средств превысил 58 млн рублей. Все приобретенные приборы обеззараживания воздуха, медицинские приборы будут необходимы и в сезоне 2022 года», – рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Всего на территории Приангарья в период минувшей летней кампании работали 786 оздоровительных учреждений, на базе которых отдохнули и поправили здоровье 80 839 детей. На все мероприятия по отдыху и оздоровлению детей из областного бюджета было направлено более 640 миллионов рублей.

Что касается оздоровительной кампании 2022 года, то к работе в ее период будут допускаться только привитые и ревакцинированные от коронавирусной инфекции сотрудники.