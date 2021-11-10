Онищенко назвал самолет наиболее опасной зоной для заражения COVID-19

Самолет является самой опасной зоной для заражения коронавирусом. Такую позицию высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС. По его мнению, практика введения QR-кодов для посадки на самолет должна быть введена на федеральном уровне.

– Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован, – пояснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолетах и поездах.