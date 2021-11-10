Двое детей перебегали дорогу вне пешеходного перехода в Приангарье и попали под машину

УГИБДД Иркутской области сообщило, что в Слюдянке двое подростков перебегали дорогу в неположенном месте вне пешеходного перехода и попали под колеса автомобиле Peugeot, которым управлял 34-летний водитель.

Мужчина не успел затормозить, поскольку дети резко выбежали на дорогу. Кроме того, проезжающая во встречном направлении машина скрыла их из виду, когда они начали маневр. После аварии водитель остался на месте происшествия, произошедшее зафиксировал видеорегистратор.

Дорожный инцидент произошел около 10:00 на улице Ленина. В ДТП 13-летние мальчик и девочка получили травмы, их доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.