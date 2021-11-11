Как создать комфортную среду для перехода бизнеса на «зеленые» рельсы?

Как бизнесу придерживаться принципов «зеленой» экономики после серьезного ущерба, нанесенного пандемией COVID-19? Такой вопрос вынесли на обсуждение 26-й международной конференции по климату в Глазго. В четвертый день Российское партнерство за сохранение климата провело дискуссионную панель «Взаимосвязь природы и климата. Что может сделать бизнес», сообщает «Эхо Москвы».

Юрист Baker McKenzie Грег Макнаб считает, что коронавирус отодвинул климатическую повестку на второстепенный план, ведь большая часть расходов всех стран мира были направлены на борьбу с пандемией.

По мнению руководителя департамента по защите климата и природы Business for Nature Майкла Офсухин-Уайз, создание комфортной среды для «зеленого» бизнеса – это одна из задач государства.



Однако, несмотря на пандемию, климатическую повестку никто не отменял и бизнес продолжает придерживаться ESG-повестки. Директор по устойчивому развитию En+ Антон Бутманов привёл наглядный пример: одним из ключевых проектов компании в области устойчивого развития является защита озера Байкал, мероприятия по охране которого проходят в тесном взаимодействии с местными властями и сообществами. Курс на устойчивое развитие задал еще основатель компании Олег Дерипаска, и несмотря на пандемию En+ не планирует «сворачивать» с выбранного пути. Бутманов напомнил, что 18 января 2021 года En+ Group объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы к 2030 году.

Глобальные цели должны быть поставлены не только перед определенными компаниями, но и перед всем мировым сообществом, считает директор департамента, специализирующегося на водных ресурсах и природе, World Business Councilfor Sustainable Development (WBCSD) Том Уильямс. Организация WBCSD призывает страны поставить перед собой следующие задачи: Zero NetLoss for Nature с 2020 года, Net Positive к 2030 и Full Recovery к 2050. Выполнение всех этих целей, а также соблюдение условий Парижского соглашения, следование Концепции о биологическом разнообразии и Целям устойчивого развития ООН позволит сохранить окружающую среду для будущих поколений.