Бесплатную реабилитацию детей с проблемами здоровья организуют в Братском педколледже

В образовательном учреждении организуют отдельное помещение, сообщает ТРК «Братск».

Программа упражнений направлена на малышей от 4 до 7 лет с нарушениями зрения, осанки и плоскостопием. С ребятами будут заниматься студенты старших курсов кафедры физической культуры, курировать их будет опытный преподаватель Ирина Викторовна Попова. Как поделилась педагог, реализовать задуманное удалось благодаря победе в грантовом конкурсе социальных проектов «Помогать просто» от компании РУСАЛ.

Вообще компания РУСАЛ ежегодно проводит такие акции. Мы в номинации «Про добро» подали заявку и выиграли этот грант 100 тысяч от компании РУСАЛ. Мы 30 тысяч тратим на приобретение оборудования физкультурного и 70 тысяч идут на расходные материалы: бумагу, ламинат, лакокрасочные», – Ирина Попова, куратор проекта «Неразлучные друзья».