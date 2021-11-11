ТВ и интернет может подорожать в России на 10%

Этот рост, ранее ежегодно составлявший 12-15%, замедлится, полагают эксперты, сообщают «Известия».

В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%, подсчитало агентство TelecomDaily, опросив этой осенью топ-менеджеров крупных компаний. Расчеты не касаются мобильной связи, оговаривается в исследовании.

Помимо инфляции, грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, отмечает глава TelecomDaily Денис Кусков.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску – те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров», – указывает эксперт.

Как говорится в исследовании, 78% респондентов заявили о готовности поднять в 2022 году тарифы. При этом 48% опрошенных не исключают увеличения цен на 10% и больше. О возможном росте тарифов на более «вегетарианские» 3-9% заявили в 32% компаний.