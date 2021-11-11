Квоты на ввоз замороженной говядины и свинины в Россию способствуют стабилизации цен – эксперт

Введение тарифной льготы на ввоз в РФ в 2022 году замороженной свинины и говядины способствует стабилизации цен на мясную продукцию.

Такое мнение ТАСС высказал ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский.

«Это [введение квоты], безусловно, окажет влияние на стабилизацию цен, причем, скорее всего, это влияние будет сильнее на цены на говядину, поскольку квота в 200 тыс. тонн – это фактически тот объем импорта, который наблюдался в предыдущие годы. <...> Несмотря на то, что свинины в РФ потребляется более чем в три раза больше, чем говядины, квота в два раза меньше, поэтому влияние на цены [на свинину] будет меньше. Но любое снижение импортных пошлин – для внутренних цен это хорошо», – сказал Терновский.