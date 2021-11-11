Названы самые востребованные специалисты во Всемирный день шопинга

Эксперты hh.ru в преддверии Дня шопинга узнали (исследование есть у SIA.RU), сколько готовы платить работодатели специалистам из сферы продаж и какие необычные и «дорогие» вакансии есть на рынке.

Кого ищут в продажах

С начала года российские работодатели разместили почти 1 700 000 вакансий в сфере продаж, что на 59% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Сейчас на вакансии из этой сферы приходится четверть от всех предложений работы в России. В целом данная отрасль одна из самых активных в поиске персонал. По итогам десяти месяцев текущего года самыми востребованными у работодателей, судя по числу вакансий, стали продавцы (25% вакансий от всего объема в области продаж), продавцы-консультанты и кассиры.

В Иркутской области специалисты продаж являются самыми востребованные кадрами на рынке труда, на них приходится 24% от всех вакансий в регионе, при этом за год спрос на них вырос на 57%.

Редкие кадры

Максимально востребованные специалисты в сфере продаж – продавцы (на них приходится 25% от всех вакансий в продажах), продавцы-консультанты (13%), кассиры (12%), торговые представители (4%), мерчендайзеры (3%), супервайзеры и товароведы (по 1%). Но есть и редкие и действительно уникальные вакансии, которые пока еще не растиражированы. Около 20 вакансий на всю страну разместили российские компании, ищущие байеров одежды. Средняя зарплата для таких специалистов стартует от 75 тысяч рублей в месяц. Часто в их обязанности входит формирование ассортиментной матрицы по группам товаров, разработка стратегии развития модельного ряда, расчет необходимого объема закупок на сезон и совместная работа с дизайнерами.

Еще порядка 20 ассистентов VIP-шопперам искали работодатели, преимущественно в Москве. В обязанности таких специалистов входит встреча и проводы клиентов, заказ одежды из бутиков, общение с портными, курьерами, подготовка примерочных, а вот средняя зарплата – от 45 000 рублей на руки.

В Иркутской области актуальна вакансия байера для работы в розничном ритейле (кандидатов в Иркутской области ищет работодатель из Красноярска), зарплата – от 61,5 до 101,2 тысячи рублей на руки.

Еще одна необычная вакансия в области – инженер проектных продаж, с зарплатой от 70 тысяч рублей на руки.

Интересно, что работодателям из сферы продаж больше чем другим присуще чувство юмора, и они нередко придумывают веселые и креативные названия вакансий, например, продавец дома мечты (зарплата – от 100 тыс. руб. на руки), менеджер по счастью клиентов (зарплата – от 150 тыс. руб. на руки), ниндзя-менеджер (от 50 тыс. руб. на руки).

Зарплаты вверх

В борьбе за персонал компании из сферы продаж активно повышают зарплаты. В среднем по России зарплаты в вакансиях для данных специалистов выросли на 10%, до 43 тысяч рублей.

В Иркутской области средняя зарплата в сфере продаж в этом году находится на уровне 45,8 тысяч рублей, по сравнению с прошлым годом она выросла на 2%.