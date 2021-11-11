Новую школу с бассейном построят в селе Новолисиха Иркутского района

Проект школы, разработанный АО «ПИК», прошел все процедуры согласования и готов к реализации, рассказали SIA.RU в пресс-службе ООО «Хрустальный».

Территория школы расположена недалеко от водохранилища и будет подключена к системе сбора дождевых стоков микрорайона «Хрустальный парк», чтобы соответствовать высоким экологическим требованиям прибрежной застройки. Водоснабжение здания будет осуществляться от водозаборных сооружений микрорайона, а водоотведение - по сетям водоканала.

В здании будет тепло несмотря на отдаленность от крупных жилых массивов и сетей теплоснабжения. По проекту, на территории школы будет построена собственная электрокотельная.

На первом этаже здания будут размещены кабинеты 1-2 классов, пищеблок, администрация школы, библиотека и медицинский пункт. Уникальной особенностью школы станут актовый зал на 300 мест с профессиональным звуковым оборудованием и помещениями для артистов, а также 25-метровый бассейн. Кроме того, рядом будет размещен зал для хореографии и гимнастики.

Второй этаж займут кабинеты 3-4 классов, предметные аудитории, игровая зона и спортзал площадью более тысячи квадратных метров (42 х 24 м). На последнем этаже разместятся кабинеты старшеклассников и специалистов школы.

Общая площадь здания составит почти 16,5 тыс. кв. м.