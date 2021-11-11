На Иркутском заводе полимеров завершается строительство пожарных резервуаров

В Усть-Куте на строительной площадке ООО «Иркутский завод полимеров» (проект ООО «Иркутская нефтяная компания») завершаются работы по строительству первых приоритетных резервуаров для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (РВС). Сдача в эксплуатацию 4 объектов суммарным объемом 40 тыс. куб. м. планируется в 2022 году, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

В начале 2021 года подрядная организация приступила к строительству фундаментов. После завершения строительно-монтажных работ прошли гидроиспытания резервуаров. В настоящее время специалисты занимаются теплоизоляцией емкостей. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

В настоящее время на строительной площадке действует пожарный пост, состоящий из 1 ед. спецтехники. Он создан для защиты строящихся объектов ИЗП и вахтовых жилых поселков. Планируется, что к запуску завода в 2024 году будет задействовано не менее 4 ед. пожарных автомобилей.

Так, c учетом уже действующего пожарного депо на территории комплекса по хранению и отгрузке газа в локации ИЗП будет находиться минимум 6 пожарных автомобилей.

Иркутская нефтяная компания создает газохимический кластер на севере области, в который входят объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода, а также Иркутский завод полимеров.

В сентябре на стройплощадке ИЗП завершили монтаж 44-й единицы крупногабаритного оборудования. Сейчас специалисты начали работы по монтажу малотоннажного оборудования.

В настоящее время на строительной площадке работает более 2 000 человек. Это инженеры и рабочие из России, Японии, Турции, Франции, Голландии, США. В конце 2022 года число работников увеличится до 7 000 – 8 000 человек. Запуск завода планируется в 2024 году.

Инвестиции в строительство ИЗП уже составили 71 млрд руб. Стоимость завода, включая строительство современного микрорайона для 3 000 человек – сотрудников завода и их семей – оценивается в 250 млрд руб. Общий объем инвестирования в газохимический кластер ИНК составит 0,5 трлн руб.