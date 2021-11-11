Второе место по росту цен среди регионов Сибири заняла Иркутская область

По данным исследований, в регионе нет дефицита товаров. По итогам 9 месяцев объем розничных продаж вырос в сопоставимых ценах на 10,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Как рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова, с начала текущего года продовольственная инфляция в области составила 3,9%, что ниже, чем по России (5,5%) и СФО (5,2%). В рейтинге 85 российских регионов по данному показателю область занимает 10 место, в СФО – 2 место.

В настоящее время одним из основных направлений по повышению доступности продовольствия и стабильной ценовой ситуации является реализация социальных проектов по установлению минимальных торговых надбавок, замораживанию цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости.

Всего в области различные социальные проекты реализуются в 1295 предприятиях торговли. Поимо этого на территории области продолжают активно развиваться сети магазинов низких цен (дискаунтеров), в которых продовольственные товары реализуются по ценам ниже среднерыночных на 10-15%.