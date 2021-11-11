Альфа-Банк, Орлан и S7 Techlab запустили платформу для участников строительного рынка

Альфа-Банк в партнерстве с Орлан и S7 Techlab запустили блокчейн-платформу Орлан System для участников строительного рынка. Она помогает компаниям и индивидуальным предпринимателям найти надёжных партнеров для закупки строительных материалов и услуг.

Разработчиком платформы выступила компания Орлан. Альфа-Банк и S7 Techlab создали платежное решение на блокчейне.

«Покупатель всегда хочет платить после получения товара. А продавец хочет быть уверен, что ему заплатят. Мы разрубили этот гордиев узел. Все просто: после оплаты деньги покупателя хранятся на защищенном счете. Когда сделка закрывается, они автоматически уходят к продавцу. А если товара оказалось больше или меньше, платформа сама сделает перерасчет. Такой процесс не только безопасен, но и экономит ресурсы всех участников», — отметил директор Центра инноваций Альфа-Банка Денис Додон.

«Не секрет, что в строительной отрасли действует много мошеннических схем. Платформа Орлан System создает контур финансовой безопасности. Она проверяет всех своих участников, отслеживает качество поставляемой продукции, а в спорных ситуациях помогает разрешить конфликты», — прокомментировал основатель Орлан System Андрей Лупий.

«Технология расчетов на базе смарт-контрактов уже внедрена Альфа-Банком и S7 на рынке продажи авиабилетов. Она позволила сократить бизнес-процессы с 14 дней до 15 секунд. Теперь мы ускоряем и строительный рынок», — подчеркнул генеральный директор S7 Techlab Герберт Шопник.

Платформа Орлан System также предоставляет полезные бесплатные сервисы. Это оптимизация бизнес-процессов, электронный документооборот, поддержка в спорных ситуациях, информирование о законодательных изменениях и тенденциях рынка.