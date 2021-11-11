Банк «Приморье» улучшил условия по популярным кредитным продуктам

Банк «Приморье» обновил условия по кредитным продуктам для физических лиц: увеличены максимальная сумма оформляемого лимита по кредитным картам и максимальная сумма одобряемого займа по потребительскому кредиту без поручительства и залога.

В частности, при оформлении кредитных карт лимит устанавливается в зависимости от категории заемщика: зарплатные клиенты и клиенты-физические лица могут получить кредитку с лимитом до 700 тысяч рублей, а клиенты категории «Престиж»* — до 1 миллиона рублей.

При оформлении потребительского кредита или рефинансирования его максимальная сумма также зависит от категории заемщиков. Для зарплатных клиентов и физических лиц сумма кредита — до 2 миллионов рублей, для клиентов категории «Престиж» — 3 миллиона рублей. Данные суммы можно оформить без поручительства и залога в течение одного дня.

Оформить заявку на кредитную карту, потребительский кредит или рефинансирование, можно в Мобильном приложении Банка, на сайте или в любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить в Контакт-центре Банка по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.

* к категории «Престиж» относятся клиенты — сотрудники зарплатных проектов или физ.лица, занимающие руководящую должность (директора/заместители директоров компаний, менеджеры высшего и среднего звена компаний, занимающие руководящие позиции (например, главный бухгалтер, финансовый директор, начальник/руководитель отдела, а также их заместители и т.) с официально подтвержденным доходом, вне зависимости от его размера; либо с официально подтвержденным доходом от 80 000 руб. в месяц. (включая доход с доп.места работы), вне зависимости от занимаемой должности.