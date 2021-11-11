ВТБ и ГК «Галс-Девелопмент» запустили возможность оплаты брони апартаментов по QR-коду

Банк ВТБ подключил группу компаний «Галс-Девелопмент» к сервису Системы быстрых платежей (СБП), что позволяет клиентам моментально оплачивать договоры резервирования апартаментов и оказания услуг девелопера без посещения офиса банка и дополнительной комиссии.

Для выполнения оплаты по договору «Галс-Девелопмент» направляет клиенту на email или по SMS уникальный QR-код, в котором содержатся параметры платежа. Перейдя по нему, клиент автоматически попадет в приложение своего расчетного банка, где подтверждает проведение транзакции. После осуществления оплаты денежные средства моментально поступают на расчетный счет девелопера в режиме онлайн 24/7, а уведомление о факте оплаты дублируется на электронную почту покупателя в виде виртуального чека.

Подключение сервиса было осуществлено посредством API, благодаря чему генерация QR-кодов происходит автоматически.

«Наш проект с ГК „Галс-Девелопмент“ уникален по той причине, что для нас — это первый клиент, который выбрал СБП в качестве единственного способа оплаты в канале e-com. Данное решение имеет очевидные преимущества по сравнению с традиционными карточными системами как с точки зрения экономики для клиента, так и потому, что зачисление денежных средств в результате транзакции происходит мгновенно непосредственно на счет клиента. При этом с точки зрения клиентского пути СБП ничуть не уступает расчетам с применением платежных карт, а в канале e-com, на наш взгляд, даже превосходит их», — отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

Руководитель функционального направления «Финансы» ГК «Галс-Девелопмент» Василий Сугаченко прокомментировал: «Совместно с нашим финансовым партнером — банком ВТБ — мы постоянно работаем над совершенствованием сервисов платежей для удобства наших клиентов при проведении сделок с недвижимостью. Благодаря внедрению Системы быстрых платежей теперь покупателю нет необходимости снимать наличные или открывать специальные счета, вводить реквизиты и назначение платежа. Сейчас клиенту достаточно просто открыть мобильное приложение и подтвердить оплату. Это не только удобно и безопасно, но и очень быстро».

Банк ВТБ одним из первых подключился к системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного бизнеса с использованием динамического и статичного QR-кодов.

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