Примсоцбанк открыл кредитную линию на строительство крупного ЖК в Ангарске

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» открыл кредитную линию ООО СЗ «Современник». Отметим, компания осуществляет 2 очередь строительства ЖК Современник. Лимит выдачи кредита составил 326,8 млн рублей.

Два девятиэтажных дома на 198 квартир от 22 до 74 кв.м. уже начали возводить в 22 микрорайоне г. Ангарска, вдоль ул. Коминтерна. Строящийся жилой комплекс относится к классу «Эконом» и это значит, что уютные квартиры здесь смогут себе позволить все категории населения.

Одно из главных преимуществ ЖК – местоположение. Дома строятся в оживлённом районе города с развитой инфраструктурой. Здесь в шаговой доступности находятся - супермаркеты, остановки городского и междугороднего транспорта, крупнейшая поликлиника города, кафе, фитнес-центр, школы и детские сады.



Окна жителей будут выходить на новый современный благоустроенный сквер, а входы в подъезды ориентированы внутрь комплекса и, таким образом, жители получают чистое и безопасное пространство для прогулок.



По словам Эдуарда Кузьмина, директора дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске, ключевым фактором при принятии решения о финансировании проекта стала надёжность ГК «Стройкомплекс», которая уже более 20 лет является крупнейшей строительной компанией г. Ангарска.

– Группа компаний построила и ввела в эксплуатацию более 10 жилых комплексов – этот факт заслуживает доверия. Микрорайон – перспективный, думаем, что покупатели квартир оценят все его преимущества – от удобств, которые предоставляет застройщик до развитой инфраструктуры района, – подчеркнул Эдуард Кузьмин.



По декларации срок сдачи строящихся домов – 4 квартал (октябрь) 2023 года.