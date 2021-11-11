Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Рабочую группу по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК

9 ноября состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при Бюро Союза машиностроителей России. В состав участников вошли первые лица крупных машиностроительных и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, профильных министерств и ведомств. Председателем новой Рабочей группы назначен Петр Фрадков, председатель ПСБ, который входит в бюро центрального совета ООО "Союзмаш России".

Уже к первому заседанию Рабочая группа провела опрос среди предприятий-участников и членов бюро "Союзмаша", в результате которого было получено более 60 предложений и комментариев по самым острым вопросам. Участники инициировали обсуждение проблем действующих подходов к ценообразованию в рамках ГОЗ, которые напрямую влияют на обеспечение финансовой устойчивости предприятий, вопросов стимулирования спроса и предложения по проектам диверсификации ОПК и многое другое. По результатам экспертной проработки будут сформированы конкретные предложения по обозначенным проблемам и предметные корректировки нормативной правовой базы.

"Новая рабочая группа создана для поддержки ОПК и российской промышленности в целом. Мы наметили векторы развития на ближайший год — будем выявлять наиболее острые проблемы отрасли, комплексно прорабатывать инициативы предприятий по устранению барьеров развития и совершенствованию мер поддержки отрасли. После тщательной экспертизы подготовим соответствующие предложения по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК — рассчитываем, что они станут основой для принятия решений в сфере промышленной политики и гособоронзаказа", — сказал на открытии заседания Петр Фрадков.

"ОПК осуществляет выпуск своей продукции, особенно гражданской, в сложной конкурентной борьбе. Озвученные проблемы мешают им полноценно развиваться, поэтому очень важно, чтобы все работали над созданием комфортной экосреды для оборонных предприятий и финансовых групп с учетом специфики производства. Накануне нашей встречи была проделана масштабная работа - опрос по данной теме оборонных предприятий – членов Союза и Лиги и обобщение поступивших предложений. Они станут предметом нашего обсуждения и содержанием деятельности созданной рабочей группы", - отметил в своем приветственном слове Владимир Гутенев, первый вице-президент ООО «СоюзМаш России», глава комитета по промышленности и торговли Государственной Думы РФ