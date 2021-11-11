На что россияне тратили больше обычного в период вынужденного локдауна?

Росбанк проанализировал структуру трат клиентов в период локдауна с 28 октября по 7 ноября.

Значительнее всего в ноябрьский локдаун выросли траты россиян на телекоммуникации (в том числе – подписки на стриминговые сервисы) – рост составил 23%. Второй категорией товаров, на которые в вынужденные каникулы россияне потратили больше обычного (17% и 13% роста), стали азартные игры и товары для геймеров. На 10% больше жители России потратили на алкоголь и покупки в супермаркетах.

Ожидаемо упали траты на развлечения, рестораны, фастфуд. На 16% снизились траты на предметы роскоши. Электроника (-4%), книги (-13%), спорттовары (-17%), одежда и обувь (-12%) также оказались менее востребованы в этот период.

«В целом мы отметили интересную динамику трат, отличающуюся от первого длительного локдауна 2020 года. К примеру, траты наших клиентов на спортивные товары или книги в этот период в целом упали, но те, кто продолжал тратить деньги в этих категориях, делали это исключительно через интернет. За прошедший год клиенты уже адаптировались и готовы быстро переключать свое поведение трат с физических магазинов на траты в интернете и доставку. Увеличилось количество ecom-транзакций в категориях товаров для дома и ремонта, выросли доставки из универсальных интернет-магазинов (таких как Ozon). Но, как ни активизировались туроператоры, траты на авиа- и жд-билеты существенно просели, что можно объяснить, с одной стороны, отказом от организации спонтанных поездок, а с другой стороны - экономией средств, т.к. мы видим, что большая часть наших клиентов на фоне роста ключевой ставки сейчас проявляют поведение сберегателей», - отметила Екатерина Алиева, директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка.