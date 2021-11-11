25 ноября состоится SBERTALKS ONLINE: Online торговля: тенденции, вызовы, успешные стратегии

Сбербанк приглашает на традиционное бизнес-мероприятие, которое проходит в формате Edutainment, то есть обучение через развлечение. Этот формат конференции очень хорошо себя зарекомендовал, благодаря чему мероприятие стало ожидаемым, интересным и полезным для гостей.

2020-2021 год стали переломными для бизнеса, и все мы видим тренды, которые вызваны текущей ситуацией не только в нашей стране, но и в мире. Именно поэтому SberTALKs пройдет в формате ONLINE

Тематика этого сезона: Online торговля: тенденции, вызовы, успешные стратегии

Для кого: Индивидуальные предприниматели, в т. ч. начинающие • Юридические лица (владельцы и руководители предприятий) • Представители общественных организаций, бизнес-сообществ, госорганов, СМИ.

Дата: 25.11.2021

Время: 14:00-17:00

Место проведения: Онлайн мероприятие

Хэдлайнер мероприятия - Максим Батырев

Автор бестселлеровов "45 татуировок менеджера|продавана|личности", самый востребованный бизнес-спикер России и СНГ по управлению персоналом и управлению продажами.

Программа:

Организатор: ПАО Сбербанк

Стоимость: Бесплатно

Регистрация: sbertalks.online

Спикеры:

Забавнов Алексей - управляющий Директор ПАО Сбербанка

Самсоненко Сергей - ведущий специалист по онлайн торговле компании InSales

Буров Роман - руководитель группы отдела новых продаж ЮKassa

История успеха от бизнесмена Семенова Сергея - основатель интернет магазина обуви vorsh.ru

Ведущий мероприятия – Денис Гук - шоумен, теле- и радиоведущий, ведущий мероприятий, в том числе SBERTALKS, организатор QUIZ NIGHT SHOW.

Контакты: 89025782314, eventlab1@mail.ru