ФРС может дважды повысить ставку в 2022 году

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что в следующем году ФРС США может дважды поднять базовую учетную ставку рефинансирования. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.

«Сейчас мы можем видеть, что ситуацию еще раз оценят весной следующего года, и тогда будет принято решение по ставке,— отметил господин Буллард.— Глядя на ситуацию сейчас, я вижу возможность того, что ставку в 2022 году поднимут два раза. Конечно, со временем ситуация может измениться, и в первой половине года мы уже поймем, в каком направлении движемся». Он также добавил, что ФРС пойдет на повышение ставки только после завершения программы сворачивания выкупа активов, которое начнется в декабре.

Сворачивание монетарной поддержки со стороны ФРС обусловлено растущей инфляцией в США, вызванной оживлением экономики после снятия коронавирусных ограничений и программами государственного стимулирования потребительского спроса. По итогам октября индекс оптовых цен в США вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом, что стало рекордным показателем за последние 11 лет.