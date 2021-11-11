Налоговые отчисления жителей Иркутской области увеличились на 50%

За январь-сентябрь 2021 года поступило почти 418 млрд рублей налогов и сборов, что на 140 млрд рублей или более чем на 50% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года, сообщили SIA.RU в ФНС.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 269 млрд рублей или 64%, в консолидированный бюджет Иркутской области – около 136 млрд рублей или 33%, в том числе в доходы местных бюджетов – 21 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов 13 млрд рублей или 3 процента.

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды поступило 95 млрд рублей страховых взносов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2020 года. В том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 70 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 17 млрд рублей, в Фонд социального страхования – почти 8 млрд рублей.