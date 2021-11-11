Федеральную поддержку получат три сельхозтоваропроизводителя из Иркутской области

Бюджетная компенсация на часть затрат предприятий составит 62 млн рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Ещё 21,8 млн рублей будет направлено из бюджета региона.

Необходимость поддерживать инвестиционное развитие и привлекать на это направление федеральные средства неоднократно отмечал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Федеральные средства Иркутской области выделены по итогам конкурсного отбора инвестиционных проектов, направленных на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Отбор проводился Минсельхозом России. Всего по направлению «Молочные комплексы» в отборе участвовало 78 заявок из 30 субъектов Российской Федерации.