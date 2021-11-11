Увольнять иркутян за публикации в соцсетях стали реже

Работодатели в Иркутске менее пристально следят за активностью в соцсетях действующих и потенциальных сотрудников, чем год назад, выяснил в своём исследовании (есть у SIA.RU) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

За год число работодателей в Иркутске, увольняющих сотрудников за посты в социальных сетях сократилось до 12%. Еще 25% следят за интернет-активностью сотрудников (в прошлом году – 29%). Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников – 51% сегодня против 53% в 2020 году.

Интернет-активность соискателей также интересует реже: сегодня в каждой пятой компании региона работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальны сетях (20%), год назад таких было 27%. В 15% компаний не случалось подобных ситуаций, хотя интернет-активность соискателей отслеживается. Не интересующихся интернет-активностью соискателей за год стало больше: 55%, в прошлом году – 42%.

Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в прошлом году отчасти был спровоцирован повсеместным вводом удаленки. Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами.

40% жителей Иркутска учитывают тот факт, что их интернет-активность может отслеживать работодатель. Каждый девятый ответивший ведет социальные сети без оглядки на то, что подумает работодатель (11%). Для 7% жителей города ситуация с просмотром их социальных сетей работодателем кажется маловероятной, 10% об этом никогда не задумывались.

Женщины в Иркутске чаще мужчин учитывают возможный интерес к их соцсетям со стороны работодателей: 43% против 31%. Респонденты до 24 лет чаще остальных ведут социальные сети, невзирая на возможный просмотр их страниц работодателем (14%). Трудоустроенные жители чаще безработных ведут социальные сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 41% против 36%.