Каждый восьмой россиянин откажется от работы, если миссия компании противоречит его принципам

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, знают ли жители России миссию и ценности компаний, и насколько они важны для принятия решения о трудоустройстве.

79% опрошенных отметили, что знают миссию и ценности компании, в которой они работают.

Из тех, кто не в курсе миссии и ценностей компании, 50% респондентов отметили, что работодатель не делился с ними этой информацией. 21% участников исследования указали, что, по их мнению, миссия и ценности компании не так важны. Еще 29% опрошенных отметили, что в их компании пока не сформулированы миссия и ценности.

Из тех, кто знает о миссии и ценностях своих компаний, 44% респондентов отметили, что полностью их поддерживают, а 47% поддерживают частично. При этом 9% респондентов отметили, что придерживаются других ценностей.

40% опрошенных рассказали, что наличие миссии и ценностей компании мотивирует на работу в ней. 34% респондентов миссия и ценности помогают принимать рабочие решения и ставить цели. Еще 28% участников исследования указали, что ценности помогают построить более сплоченный коллектив, а 22% опрошенных отметили выстраивание доверительных отношений с клиентами.

19% респондентов указали, что, по их мнению, миссия и ценности компании никак не влияют на работу.

«Ценности – это то, что задает вектор всей работе компании. То есть основы, которые отражают идеи и подходы к работе в компании, будут основой во внутренних коммуникациях и станут теми принципами, на которые сотрудники будут опираться при взаимодействии с клиентами и партнерами. Определение ценностей – один из важнейших этапов становления бизнеса. Это подтверждает и множество кейсов от мировых корпораций, ценности которых действительно стали правилами жизни всех сотрудников, а также обеспечили репутацию продуктам и услугам компаний. Собственные успешные кейсы компании со всей России могут бесплатно представить в рамках нашей премии HR Galaxy Awards, подав заявку до 1 февраля 2022 года», – прокомментировала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.

43% участников исследования готовы работать в компании, если ее миссия расходится с их принципами, при условии, что там будет высокая зарплата. Еще 37% опрошенных готовы поступиться некоторыми принципами, если миссия компании не нарушает их моральных ценностей.

27% опрошенных готовы работать в компании, чьи ценности не разделяют, если там хорошие условия труда, а 23% респондентов выберут такого работодателя при отсутствии других вариантов.

По 17% участников исследования отметили, что согласятся работать в компании с противоречивыми ценностями, если столкнуться с жизненными трудностями или в этой компании будет возможность карьерного роста.

12% респондентов рассказали, что ни при каких условиях не согласятся работать на компанию, чьи ценности им чужды.

5% опрошенных отметили, что готовы смириться с противоречивыми ценностями компании за зарплату до 50 тыс. рублей в месяц. Еще 11% опрошенных готовы отказаться от принципов за 50-75 тыс. рублей в месяц, 14% – за 75–100 тыс. рублей, а 16% – за 100-150 тыс. рублей в месяц.

15% участников исследования рассказали, что перестанут обращать внимание на ценности компании за зарплату 150-200 тыс. рублей, а 21% опрошенных для этого нужно будет платить более 200 тыс. рублей в месяц.

18% опрошенных жителей России отметили, что не смирятся с противоречивыми ценностями компании ни за какие деньги.