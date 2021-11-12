Доходность по вкладам растет. По данным Банка России, в III декаде октября 2021 года максимальные процентные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках выросли с 6,53% до 6,70%.
И это не предел, считают эксперты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ситуация вокруг инфляционных ожиданий «потенциально опасна». Регулятор не исключает дальнейшее повышение ставки в декабре.
Максимальная доходность по вкладам в банках Иркутска на 11 ноября находится на уровне 8,00-8,60 % годовых. Портал SIA.RU подготовил топ-10 вкладов с максимально высокой доходностью. Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке, сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 11 ноября 2020 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 11 ноября 2021 года
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|№
|Банк
|Название
|Ставка
|Сумма, руб
|Срок
|Выплата %
|Пополнение/Снятие
|Дополнительно
|1
|Банк Солидарность
|Солидный подарок
|8,60%
|от 75 000
|12 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|Ставка для новых клиентов
|2
|Банк СОЮЗ
|Высокий процент
|8,02%
|от 100 000
|18 мес
|В конце срока
|Да/ Нет
|С учетом надбавки новым клиентам
|3-4
|Байкалкредобанк
|Почетный клиент
|8,00%
|от 500 00
|12 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|-
|3-4
|Банк "Приморье"
|Максимальный
|8,00%
|не ограничена
|36 мес
|В коце срока/ежемесячно
|Да / Нет
|-
|5
|Примсоцбанк
|Новогодний чулок
|7,80%
|от 10 000
|12 мес
|В конце срока/ежеквартально
|Да / Да
|-
|6-7
|ПСБ Банк
|Онлайн-вклад
|7,50%
|от 1 000 000
|36 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|Ставка в Интернет-банке
|6-7
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Пара мандаринов
|7,50%
|от 5 000
|36 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|-
|8
|РЕАЛИСТ БАНК
|Растущий доход
|7,30%
|от 10 000
|18-24 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|-
|9
|Солид Банк
|Банзай
|7,20%
|от 300 000
|12 мес
|Ежемесячно
|Да / Да
|-
|10
|Дальневосточный банк
|Доходный онлайн
|7,10%
|от 1 000 000
|18 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|Ставка в Интернет-банке