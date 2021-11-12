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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Доходность по вкладам растет. По данным Банка России, в III декаде октября 2021 года максимальные процентные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках выросли с 6,53% до 6,70%.

И это не предел, считают эксперты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ситуация вокруг инфляционных ожиданий «потенциально опасна». Регулятор не исключает дальнейшее повышение ставки в декабре.

Максимальная доходность по вкладам в банках Иркутска на 11 ноября находится на уровне 8,00-8,60 % годовых. Портал SIA.RU подготовил топ-10 вкладов с максимально высокой доходностью. Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке, сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 11 ноября 2020 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 11 ноября 2021 года

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

Банк Название Ставка Сумма, руб Срок Выплата % Пополнение/Снятие Дополнительно
1 Банк Солидарность Солидный подарок 8,60% от 75 000 12 мес Ежемесячно Да / Нет Ставка для новых клиентов
2 Банк СОЮЗ Высокий процент 8,02% от 100 000 18 мес В конце срока Да/ Нет С учетом надбавки новым клиентам
3-4 Байкалкредобанк Почетный клиент 8,00% от 500 00 12 мес Ежемесячно Да / Нет -
3-4 Банк "Приморье" Максимальный 8,00% не ограничена 36 мес В коце срока/ежемесячно Да / Нет -
5 Примсоцбанк Новогодний чулок 7,80% от 10 000 12 мес В конце срока/ежеквартально Да / Да -
6-7 ПСБ Банк Онлайн-вклад 7,50% от 1 000 000 36 мес В конце срока Да / Нет Ставка в Интернет-банке
6-7 Азиатско-Тихоокеанский Банк Пара мандаринов 7,50% от 5 000 36 мес В конце срока Да / Нет -
8 РЕАЛИСТ БАНК Растущий доход 7,30% от 10 000 18-24 мес Ежемесячно Да / Нет -
9 Солид Банк Банзай 7,20% от 300 000 12 мес Ежемесячно Да / Да -
10 Дальневосточный банк Доходный онлайн 7,10% от 1 000 000 18 мес В конце срока Нет / Нет Ставка в Интернет-банке

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Банк СОЮЗ (АО). Вклад «Высокий процент»
Повышенный доход от вложенных средств – до 8% в рублях РФ.  
Предложение действует с 06.10.2021 г.

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