Доходность по вкладам растет. По данным Банка России, в III декаде октября 2021 года максимальные процентные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках выросли с 6,53% до 6,70%.

И это не предел, считают эксперты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ситуация вокруг инфляционных ожиданий «потенциально опасна». Регулятор не исключает дальнейшее повышение ставки в декабре.

Максимальная доходность по вкладам в банках Иркутска на 11 ноября находится на уровне 8,00-8,60 % годовых. Портал SIA.RU подготовил топ-10 вкладов с максимально высокой доходностью. Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке, сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 11 ноября 2020 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 11 ноября 2021 года

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )