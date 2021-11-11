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QR-коды на вокзалах и в аэропортах вводят в Хабаровском крае

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С 1 декабря в Хабаровском крае вводятся новые ограничение из-за COVID-19. Теперь для посещения зданий железнодорожных вокзалов и аэропортов на территории края потребуются QR-коды. Об этом сообщает «Интерфакс»  со ссылкой на заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова. Сейчас требование предъявлять QR-код действует в регионе для пассажиров междугородних автобусов.

– Эта мера планируется с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения с учетом введения этого ограничения,– заявил он.

По его словам, вход будет доступен только для тех, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о перенесенном ранее заболевании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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