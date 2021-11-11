Что положили в корзины россияне перед стартом распродаж 11.11

Накануне мегараспродажи пользователи Ozon почти 4 млн раз добавили в корзины самые популярные товары из ассортимента распродажи. Выяснили, что именно россияне планируют покупать в период акции (исследование есть у SIA.RU).

Топ-10 самых добавляемых в корзину товаров на 60% состоит из товаров повседневного спроса. 94 тысячи раз в корзину добавляли детские подгузники, а самыми популярными оказались экономичные мультипаки. Также в топ-10 вошли средства для посудомоечных машин и мытья посуды, капсульный кофе, корм для кошек, средства для гигиены рта и ежедневная уходовая косметика.

Большой популярностью пользуется одежда - 150 тысяч раз добавили в корзины женские базовые футболки, скидки на которые превышают 75%. В 9 из 10 случаев клиенты выбирали вариант в белом цвете.

Мегараспродажи – традиционно пиковый момент для покупки электроники. 87 тысяч раз в корзину добавили акционные смартфоны – Lenovo, Xiaomi и Samsung. Другим популярным гаджетом, который планируют приобрести пользователи на площадке, стали роботы-пылесосы – их добавили в корзину почти 30 тысяч раз.

Топ товаров, которые пользователи не положили в корзины, но заранее отметили как «Избранное», отличается от добавлений в корзину незначительно и так же преимущественно состоит из FMCG-товаров. Из электроники в топ попали смартфоны и роботы-пылесосы. Конструкторы LEGO накануне распродажи отметили больше 15 тысяч раз, телевизоры – почти 12 тысяч раз.

Для клиентов с подпиской Premium акция «11.11» началась на день раньше, 10 ноября. Первая ограниченная партия товаров – «хаммеров» с самыми глубокими скидками была раскуплена менее чем за 40 минут.

В этом году распродажа «11.11» на Ozon продлится 3 дня – с 11 по 13 ноября. К акции «11.11» на Ozon подключилось более 30 тысяч продавцов. Чтобы поддержать продажи предпринимателей, маркетплейс направил на продвижение и поддержку товаров продавцов во время акций «11.11» и «Черная пятница» 2 млрд рублей.