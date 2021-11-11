Ростуризм обвинил Грецию в бездействии из-за долгов Mouzenidis Travel

Если турфирма не продолжит работу, то 27 тысяч туристов не смогут даже частично компенсировать потери по несостоявшимся турам в Грецию, сообщает РБК.

Во вторник, 9 ноября, в Ростуризме прошло экстренное совещание с экспертами и участниками рынка из-за сложившейся ситуации вокруг туроператора Mouzenidis Travel, который фактически прекратил свою деятельность. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ведомству. О том, что такое совещание проводилось, слышали и в дирекции Ассоциации туроператоров России (АТОР).

До 15 ноября туроператор должен предоставить в Ростуризм сведения о новом договоре страхования – в противном случае его российские юрлица будут исключены из Единого федерального реестра туроператоров, и у туристов могут возникнуть сложности с получением компенсаций по страховке, объясняет суть проблемы источник РБК. Гендиректор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди на звонок корреспондента РБК не ответил.

Mouzenidis Travel – управляющая компания греческого туристического холдинга Mouzenidis Group. Его основал в 1995 году этнический грек Борис Музенидис, семья которого жила в СССР и который в 1992 году переехал в Грецию. Холдинг, владеющий собственной авиакомпаний Ellinair и заключивший договоры о стратегическом партнерстве с отелями на главных греческих курортах, был крупнейшим принимающим туроператором в Греции с ведущими позициями на российском, украинском и белорусском рынках.

В России Mouzenidis Travel был крупнейшим туроператором, отправлявшим туристов в Грецию, констатирует исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По информации Ростуризма, раньше по линии Mouzenidis Travel в Греции ежегодно отдыхали около 500 тыс. российский туристов.