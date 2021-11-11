Новости

В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение SARS-CoV-2

В январе начнутся испытания вещества на базе антител для лечения инфицированных SARS-CoV-2, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, – они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», – отметил Гинцбург.

Читайте также:

181 человек заболел коронавирусом в Иркутске
11 ноября 2021
567 человек заболели коронавирусом в Иркутской области
11 ноября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании