В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение SARS-CoV-2

В январе начнутся испытания вещества на базе антител для лечения инфицированных SARS-CoV-2, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, – они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», – отметил Гинцбург.