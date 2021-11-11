Instagram предложит пользователям сделать перерыв

Приложение напомнит об истечении лимита времени на просмотр ленты, сообщает РБК.

Instagram начал тестировать новую функцию «сделай перерыв» (take a break), с помощью которой пользователь сможет получать напоминание о необходимом перерыве в приложении.

«Этот элемент управления подпиской позволит вам получать напоминания о перерывах в приложении по истечении выбранного вами срока. Когда вы получите напоминание о перерыве, мы предложим вам закрыть Instagram и предоставим советы экспертов о том, что вы можете сделать во время перерыва», – рассказал он.

Глава соцсети уточнил, что напоминания о перерыве можно настроить под себя и выставить их на 10, 20 или 30 минут. В качестве советов о том, что можно поделать вместо просмотра ленты Instagram, предлагается сделать несколько глубоких вдохов, послушать свою любимую песню, записать мысли или выполнить что-то из списка дел.