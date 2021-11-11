Объявлен тендер на борьбу с лесными пожарами в Иркутской области

Иркутская база авиационной охраны лесов проводит тендер на оказание авиационных услуг в пожароопасные периоды 2022 года, сообщает RosTender.info.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить лесоавиационные работы с экипажем для тушения лесных пожаров и проведения воздушных тренировок ПДПС. Для этого будут использоваться вертолёты типа Ми – 8. Местом временного базирования воздушных судов назначены аэропорты сел Преображенка, Ербогачен, поселка городского типа Мама и города Бодайбо.

Заявки на участие в тендере принимают до 29 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 80 млн рублей.