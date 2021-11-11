Остановки общественного транспорта в Иркутске украсили арт-объекты

Творческие панно установили на 13 остановках города, рассказали SIA.RU в мэрии.

Сегодня завершили монтаж семи конструкций. Уникальный авторский облик появился у остановок «Кедр», «23 школа», «Авиазавод», «Трилиссера», «Метеостанция», «ВСИЭП», «Волжская».

Авторами творческих панно стали художники и дизайнеры, студенты профильных вузов, участники фестиваля «Baikal art fest» и жители областного центра, имеющие художественные навыки и желание украсить свой город. Например, одна из участниц проекта написала организаторам в комментариях под телевизионным сюжетом. В данный момент иркутянка завершает оформление второй остановки для своего округа.