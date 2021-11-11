На развитие сельского хозяйства Иркутской области в 2022 году направят свыше 5 млрд рублей

Проект бюджета 11 ноября представили на заседании комитета по сельскому хозяйству Иркутской области, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

«Сумму направят на развитие и поддержку агропромышленного комплекса, сельских территорий, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на обеспечение деятельности в области ветеринарии», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, на мероприятия, реализуемые региональным минсельхозом, предусмотрено 3,63 млрд рублей, в том числе порядка 2,7 млрд рублей – из регионального бюджета, что на 125 млн рублей выше суммы 2021 года.