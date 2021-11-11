Повар и ведущий «Адской кухни» Константин Ивлев попробовал и оценил еду школ Иркутска

Известный повар, ведущий программы «Адская кухня» на телеканале «Пятница» сегодня приехал в Иркутск в рамках проекта российского движения школьников «Шеф в школе» и попробовал еду местных столовых, сообщает мэрия.

Фото мэрии Иркутска

Блюда готовили сотрудники иркутского Комбината питания. Известный гость продегустировал блюда и дал свои рекомендации коллективу. «Если честно, вкусно! Но хочу отметить, что очень важно ориентироваться на потребности современных детей. Одно из направлений нашего проекта – создание центров подготовки поваров школьного питания. Нужно не обучать сотрудников в каждой конкретной школе, а создать единый базисный формат», – отметил Ивлев.

Кроме того, в текущем учебном году в Иркутске планируется провести конкурс на звание лучшего школьного повара. На встрече инициативу поддержал глава региона Игорь Кобзев. Константин Ивлев согласился возглавить жюри этого конкурса.