Оперштаб готовит законопроекты о QR-кодах на транспорте и в магазинах

Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, заявили журналистам в штабе в четверг.

– Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно, – сообщает Интерфакс со ссылкой на оперштаб.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в правительстве подготовлены два законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года. Введение кодов связано со стимулированием населения к вакцинации, что необходимо для борьбы с COVID-19.