Нарушение антиковидных мер обнаружили в иркутских ТРЦ «Сезон», «ДжэмМолл» и «ЯркоМолл»

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с начала ноября проверила более 500 торговых объектов в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам рейдов возбуждено шесть административных дел по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в отношении:

ИП Лосон Л.М. (г. Иркутск, ул. Трактовая, 5, ТЦ «Дар»);

ИП Седых И.С. (г. Иркутск, ул. Волжская, 15, ТЦ «Оранж», пав. 210),

ИП Алексеевская С.Л. (г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, ТЦ «Сезон», торговое место «Сладости»);

ИП Исакова Н.В. (г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3/4, ТЦ «ДжэмМолл», магазин Милавица»);

ИП Хо С.Э. (г Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10, ТРЦ «ЯркоМолл», кафе «Дунфан Во»);

ИП Хыдыров О.Н. (г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 42а, супермаркет «Успех»).

Санкции вышеуказанной статьи предусматривают штраф для граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей; юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения правил возможно временное приостановление деятельности сроком до 90 суток.