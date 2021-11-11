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Нарушение антиковидных мер обнаружили в иркутских ТРЦ «Сезон», «ДжэмМолл» и «ЯркоМолл»

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Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с начала ноября проверила более 500 торговых объектов в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам рейдов возбуждено шесть административных дел  по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в отношении:

  • ИП Лосон Л.М. (г. Иркутск, ул. Трактовая, 5, ТЦ «Дар»);
  • ИП Седых И.С. (г. Иркутск, ул. Волжская, 15, ТЦ «Оранж», пав. 210),
  • ИП Алексеевская С.Л. (г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, ТЦ «Сезон», торговое место «Сладости»);
  • ИП Исакова Н.В. (г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3/4, ТЦ «ДжэмМолл», магазин Милавица»);
  • ИП Хо С.Э. (г Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10, ТРЦ «ЯркоМолл», кафе «Дунфан Во»);
  • ИП Хыдыров О.Н. (г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 42а, супермаркет «Успех»).

Санкции вышеуказанной статьи предусматривают штраф для граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей; юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения правил возможно временное приостановление деятельности сроком до 90 суток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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