Россияне взяли рекордный объем кредитов наличными в этом году

Банки в октябре предоставили 1,6 млн кредитов наличными – на 22% больше, чем в октябре прошлого года, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Иркутская область оказалась в числе лидеров по темпам прироста выданных кредитов.

За 10 месяцев россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными – на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (11,6 млн кредитов). Это больше, чем за весь 2020 год (14,5 млн) и даже больше, чем за весь 2019 год, когда россияне взяли рекордные 15,3 млн кредитов.

Рост кредитования за сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольший – в Татарстане (на 44%), Иркутской области (43%), Московской и Тюменской областях (по 41%), Ростовской области, Башкортостане и Москве (по 40%). Наименьший рост был в Алтайском крае, Нижегородской и Омской областях, Приморском крае (по 30%).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

– Выдачи кредитов наличными на фоне роста потребительского спроса в прошлом месяце вновь оказались на высоком уровне, несмотря на попытки ЦБ охладить необеспеченное потребительское кредитование с помощью дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября. Повышение ключевой ставки тоже не снизило заинтересованность населения в заемных средствах, поэтому мы ожидаем, что общее количество выданных кредитов наличными к концу года приблизится к 20 млн.