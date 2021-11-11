Росавиация субсидирует 20 авиамаршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута в 2022 году

Росавиация утвердила перечень маршрутов, которые будут субсидировать из федерального бюджета в 2022 году – билеты на них будут продаваться по спецтарифу. В список попали 20 направлений из Братска, Иркутска и Усть-Кута, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Из северной столицы области по этой программе можно будет улететь в Мирный и Полярный. По одному рейсу в неделю. Из Иркутска - в Абакан, Барнаул, Благовещенск, МинВоды, Нерюнгри, Тюмень – дважды в неделю, в Нижнеангарск, Олекминск и Таксимо – два или три рейса в неделю, в зависимости от сезона. В Омск – три, в Томск, Тынду и Чару – один или два, тоже по сезону, в Улан-удэ – четыре, в Читу – шесть», – отметил губернатор.

Кроме того, по льготной цене можно будет взять билет из Усть-Кута в Ленск – самолеты будут летать по этому направлению два раза в неделю, в Мирный и Полярный – намерены совершать один рейс в неделю. Кроме этого, в списке рейс из Красноярска в Усть-Илимск.