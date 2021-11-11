Всего 8 свободных коек для больных коронавирусом остались в резерве в Усолье-Сибирском

Мэр Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин сообщил, что в городе осталось всего 8 свободных коек для людей, больных коронавирусом.

«По информации городского здравоохранения, на данный момент в госпиталях проходят лечение 252 человека. В резерве всего 8 коек. Пациенты со средней степенью тяжести находятся под наблюдением врачей в Белореченском госпитале, тяжелые – в усольском стационаре. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 20 человек», – рассказал Торопкин.

Ежедневно в городе и районе от вирусного заболевания умирает в среднем 4 человека. За октябрь от COVID-19 скончались 72 жителя города и района.