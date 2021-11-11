Названы города России с самым большим количеством ресторанов

Эксперты составили список 10 городов России с наибольшим количеством ресторанов на одну тысячу человек, сообщает «Газета.RU».

На первом месте оказался Сочи, где на тысячу жителей приходится более шести кафе или ресторанов. Второй стала Махачкала с показателем 3,8 заведений. «По словам аналитиков, это связано с локальными культурными традициями и популярностью питания вне дома», – отмечает издание.

Далее в рейтинге идут Калининград и Краснодар с показателями 3,1 и 3 заведений общепита на тысячу жителей соответственно. В топ-10 также вошли Иркутск, Тула, Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск.

Во время исследования были проанализированы 50 крупнейших российских городов. Для анализа использовались открытые данные по присутствию заведений общественного питания в интернете и геосервисах.