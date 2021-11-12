Рестораторы Иркутска призывают отменить QR-коды

Владелец «Песто Тесто» и «Пицца магазина» Сергей Бояринцев выступил от лица владельцев заведений.

Фото со страницы Сергея Бояринцева в Инстаграм

Накануне предприниматели встретились с первым заместителем правительства Иркутской области Русланом Ситниковым. Как комментирует Бояринцев, «однозначного ответа на сложившуюся ситуацию пока нет».

«Ресторанный бизнес с 8 октября находится в убытке, все рестораторы нашей области несут огромные потери. Мы не просим чего-то сверхъестественного. Мы просим лишь одного – это отмены QR-кодов для наших гостей. Не честно решать проблемы вакцинирования за наш счёт, к тому же наша сфера является и так одной из самых ограниченных и самых исполнительных в этом вопросе (обязательная вакцина сотрудников, ограниченная рассадка в зале, стандарты сан. пина и требований Роспотребнадзора)», – пишет предприниматель на своей странице в Инстаграм.

Сергей Бояринцев подчеркивает, борьба с короновирусом важна и бороться с ним необходимо комплексно. При критической ситуации он предлагает закрывать все и вводить QR-коды везде.

«Очевиден факт того (и пример для этого другие регионы нашей страны), что QR исключительно для общепита – это не эффективный приём!», –заключает он.